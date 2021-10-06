Всіх відвезли на "швидкій"

В аварії на Одеській дорозі постраждали дуже багато людей, в тому числі і військові

Масштабна ДТП сталася на трасі Одеса-Южне біля селища Крижанівка. Там водій на автомобілі Lexus вилетів на зустрічну і протаранив Volkswagen. У салоні останнього їхали троє військовослужбовців, передає Politeka.net.

За даними обласного управління Нацполіції, в результаті аварії постраждали п'ятеро людей.

Всіх, хто знаходився в іномарках, забрала "швидка". Медики оцінюють стан пасажирки Lexus, 1967 року народження, як важкий. Чоловіки, 1965, 1976, 1996 та 1994 років народження отримали менше травм.

На кадрах видно, що в одного з авто в мотлох розбитий капот.

Інша машина також отримала істотні пошкодження.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції.

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