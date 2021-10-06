Всех увезли на "скорой"

В аварии на одесской дороге пострадали очень много человек, в том числе и военные

Масштабное ДТП случилось на трассе Одесса-Южный около поселка Крыжановка. Там водитель на автомобиле Lexus вылетел на встречку и протаранил Volkswagen. В салоне последнего ехали трое военнослужащих, передает Politeka.net.

По данным областного управления Нацполиции, в результате аварии пострадали пять человек.

Всех, кто находился в иномарках, забрала "скорая". Медики оценивают состояние пассажирки Lexus, 1967 года рождения, как тяжелое. Мужчины, 1965, 1976, 1996 и 1994 годов рождения получили меньше травм.

На кадрах видно, что у одного из авто в хлам разбит капот.

Другая машина также получила существенные повреждения.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

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