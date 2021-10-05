В Одесі чоловік проігнорував сигнал поїзда і загинув під його колесами
Про трагедію на станції Одеса-Поїзна повідомляє "
У вівторок, 5 жовтня, пасажирський потяг Ужгород - Одеса наїхав на чоловіка, який сидів на залізничних коліях.
Потерпілий отримав травми несумісні з життям і помер на місці.
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Очевидці стверджують, чоловік був п'яний і сидів на рейках, не реагуючи на те, що відбувається навколо.
Машиніст подавав йому сигнал, а потім застосував екстрене гальмування, проте уникнути наїзду не вийшло.
Правоохоронці поки не коментували ДТП, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.
В Одесі та області майже щотижня трапляються трагічні інциденти на залізниці.
Раніше ми повідомляли, молодий хлопець потрапив під електричку. Він був у нашниках, коли переходив шляхи по пішохідному переходу і не почув наближення складу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.
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