Багатотонна фура перекинулася посеред мосту в Одеській області

ДТП сталося рано вранці 28 вересня неподалік від селища Маяки, пише Politeka.net

Інцидент потрапив в об'єктив відеореєстратора проїжджаючого автомобіля. Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса як вона є" (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, що впала багатотонна фура лежить на боці на проїжджій частині. Вона перекрила одну смугу руху. Переднє скло вантажівки повністю розбите, також сильно пошкоджена кабіна.

Поки невідомо з яких причин транспортний засіб перекинувся.

Про постраждалих інформації також немає. На місці присутня поліція, яка повинна встановити причину того, що відбувається.

Схожа ситуація склалася минулого тижня.

Вранці, 22 вересня, в районі села Криве озеро перекинулася фура, завантажена насінням.

Вантажівка повністю перегородила дорогу.

На автодорозі міжнародного значення після аварії скупчився величезний затор. Водії не могли проїхати.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

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