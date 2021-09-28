Багатотонна фура перекинулася посеред мосту в Одеській області
ДТП сталося рано вранці 28 вересня неподалік від селища Маяки, пише Politeka.net
Інцидент потрапив в об'єктив відеореєстратора проїжджаючого автомобіля. Про це
На кадрах видно, що впала багатотонна фура лежить на боці на проїжджій частині. Вона перекрила одну смугу руху. Переднє скло вантажівки повністю розбите, також сильно пошкоджена кабіна.
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Поки невідомо з яких причин транспортний засіб перекинувся.
Про постраждалих інформації також немає. На місці присутня поліція, яка повинна встановити причину того, що відбувається.
Схожа ситуація склалася минулого тижня.
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