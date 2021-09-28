Многотонная фура перевернулась посреди моста в Одесской области

ДТП случилось рано утром 28 сентября неподалеку от поселка Маяки, пишет Politeka.net

Инцидент попал в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал «Одесса как она есть» (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, что упавшая многотонная фура лежит на боку на проезжей части. Она перекрыла одну полосу движения. Переднее стекло грузовика полностью разбито, также сильно повреждена кабина.

Пока неизвестно по каким причинам транспортное средство перевернулось.

О пострадавших информации также нет. На месте присутствует полиция, которая должна установить причину происходящего.

Похожая ситуация сложилась на прошлой неделе.

Утром, 22 сентября, в районе села Кривое озеро перевернулась фура, загруженная семечками.

Грузовик полностью перегородил дорогу.

На автодороге международного значения после аварии скопилась огромная пробка. Водители не могли проехать.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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