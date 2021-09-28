Многотонная фура перевернулась посреди моста в Одесской области
ДТП случилось рано утром 28 сентября неподалеку от поселка Маяки, пишет Politeka.net
Инцидент попал в объектив видеорегистратора проезжающего автомобиля. Об этом
На кадрах видно, что упавшая многотонная фура лежит на боку на проезжей части. Она перекрыла одну полосу движения. Переднее стекло грузовика полностью разбито, также сильно повреждена кабина.
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Пока неизвестно по каким причинам транспортное средство перевернулось.
О пострадавших информации также нет. На месте присутствует полиция, которая должна установить причину происходящего.
Похожая ситуация сложилась на прошлой неделе.
Утром, 22 сентября, в районе села Кривое озеро перевернулась фура, загруженная семечками.
Грузовик полностью перегородил дорогу.
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