На території Одещини розшукують сімнадцятирічну Ганну Амбросієнко
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Відомо, що дівчина проживає в селі Великий Дальник. У понеділок, 27 вересня, вона вийшла з дому і досі не повернулася.
Прикмети зниклої: зріст 150-155 см, волосся світле, статура середня.
Була одягнена: в зелену куртку і джинси.
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Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте в Одеський РУП № 2 за номерами телефону (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 або за спецлінією "102".
Зазначимо, що Анна Амбросієнко вже не вперше втікає з дому, проте раніше поліція її завжди знаходила і повертала батькам.
Причини, за якими діти тікають з дому-нерозуміння батьків, зайва опіка, тотальний контроль, насильство в сім'ї, нерозділене кохання, труднощі в школі або з однолітками, вплив друзів та інше.
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