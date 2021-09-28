На території Одещини розшукують сімнадцятирічну Ганну Амбросієнко

Про це повідомили в прес-службі Національної поліції Одеської області, пише Politeka.net.

Відомо, що дівчина проживає в селі Великий Дальник. У понеділок, 27 вересня, вона вийшла з дому і досі не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст 150-155 см, волосся світле, статура середня.

Була одягнена: в зелену куртку і джинси.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваної, телефонуйте в Одеський РУП № 2 за номерами телефону (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 або за спецлінією "102".

Зазначимо, що Анна Амбросієнко вже не вперше втікає з дому, проте раніше поліція її завжди знаходила і повертала батькам.

Причини, за якими діти тікають з дому-нерозуміння батьків, зайва опіка, тотальний контроль, насильство в сім'ї, нерозділене кохання, труднощі в школі або з однолітками, вплив друзів та інше.

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