На территории Одесчины разыскивают семнадцатилетнюю Анну Амбросиенко

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Одесской области, пишет Politeka.net.

Известно, что девушка проживает в селе Великий Дальник. В понедельник, 27 сентября, она вышла из дома и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, волосы светлые, телосложение среднее.

Была одета: в зеленую куртку и джинсы.

Если вы владеете какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, звоните в Одесский РУП № 2 по номерам телефона (04852) 779 43 92, 0 (97) 647 19 40 или по спецлинии «102».

Отметим, что Анна Амбросиенко уже не первый раз сбегает из дома, однако ранее полиция ее всегда находила и возвращала родителям.

Причины, по которым дети сбегают из дома – непонимание родителей, излишняя опека, тотальный контроль, насилие в семье, неразделенная любовь, трудности в школе или со сверстниками, влияние друзей и прочее.

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