Поліція оголосила розшук неповнолітню дівчину, яка зникла з лікарні

Це сталося в Одесі. На пошуки безвісти зниклої кинулися правоохоронці.

Подробиці і прикмети дівчини оприлюднили на сайті Нацполіції в Одеській області, пише Politeka.net.

Відомо, що 17-річна Карина Францішина проходила лікування в одній з міських лікарень Одеси. Близько 11 години 16 вересня вона втекла з відділення в невідомому напрямку і відтоді не дає про себе знати.

Прикмети Кароліни: на вигляд 16-17 років, темне волосся, Худорлява статура, зріст 170-175 сантиметрів.

Особливі прикмети: на лівій руці татуювання.

Була одягнена в темні спортивні штани з лампасами, спортивну кофту, гумові шльопанці.

Всіх, хто що-небудь знає про те, де може перебувати дівчина, просять повідомити за телефонами +38 (048) 723-34-74, +38 (048) 723-44-56 або на спецлінію поліції "102".

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