Полиция объявила розыск несовершеннолетнюю девушку, которая исчезла из больницы
Это произошло в Одессе. На поиски без вести пропавшей бросились правоохранители.
Подробности и приметы девушки обнародовали на сайте Нацполиции в Одесской области, пишет Politeka.net.
Известно, что 17-летняя Карина Францишина проходила лечение в одной из городских больниц Одессы. Около 11 часов 16 сентября она сбежала из отделения в неизвестном направлении и с тех пор не дает о себе знать.
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Приметы Каролины: на вид 16-17 лет, темные волосы, худощавое телосложение, рост 170-175 сантиметров.
Особые приметы: на левой руке татуировка.
Была одета в темные спортивные штаны с лампасами, спортивную кофту, резиновые шлепанцы.
Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться девушка, просят сообщить по телефонам +38 (048) 723-34-74, +38 (048) 723-44-56 или на спецлинию полиции "102".
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