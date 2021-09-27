Полиция объявила розыск несовершеннолетнюю девушку, которая исчезла из больницы

Это произошло в Одессе. На поиски без вести пропавшей бросились правоохранители.

Подробности и приметы девушки обнародовали на сайте Нацполиции в Одесской области, пишет Politeka.net.

Известно, что 17-летняя Карина Францишина проходила лечение в одной из городских больниц Одессы. Около 11 часов 16 сентября она сбежала из отделения в неизвестном направлении и с тех пор не дает о себе знать.

Приметы Каролины: на вид 16-17 лет, темные волосы, худощавое телосложение, рост 170-175 сантиметров.

Особые приметы: на левой руке татуировка.

Была одета в темные спортивные штаны с лампасами, спортивную кофту, резиновые шлепанцы.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться девушка, просят сообщить по телефонам +38 (048) 723-34-74, +38 (048) 723-44-56 или на спецлинию полиции "102".

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