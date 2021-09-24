На дорозі в Одесі автомобіль мало не розрізало навпіл пилкою від трактора

Незвичайне ДТП потрапило в об'єктив очевидців.

Воно сталося в п'ятницю, 24 вересня, на вулиці водопровідній біля другого християнського кладовища.Про це соощіл телеграм-канал XYDESSA, передавати Politeka.net(щоб просомтреть відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах видно, як автомобіль Nissan врізався в трактор з пилкою для різання асфальту. Пила розрізала частину авто навпіл.

Поки не ясно -чи працювала в момент ДТП пила або такі пошкодження вийшли всього лише від удару.

"Одеська різанина бензопилою. Водила залетів під пилку, майже як у "пункті призначення", - прокоментували автори телеграм-каналу.

Раніше ми повідомляли, в Одесі х водії маршруток влаштували "гонки" за пасажирами і збили підлітка.

Так, на віліце Іцхака Рабіна вечора маршрутний автобус№121 збив 15-річного хлопця.

Очевидці кажуть, що це сталося, коли водій обганяв 191 маршрутку, яка зупинилася випускати людей прямо на пішохідному переході.

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