На дорозі в Одесі автомобіль мало не розрізало навпіл пилкою від трактора
Незвичайне ДТП потрапило в об'єктив очевидців.
Воно сталося в п'ятницю, 24 вересня, на вулиці водопровідній біля другого християнського кладовища.Про це соощіл телеграм-канал XYDESSA, передавати Politeka.net(щоб просомтреть відео, доскролльте сторінку до кінця)
На кадрах видно, як автомобіль Nissan врізався в трактор з пилкою для різання асфальту. Пила розрізала частину авто навпіл.
Поки не ясно -чи працювала в момент ДТП пила або такі пошкодження вийшли всього лише від удару.
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"Одеська різанина бензопилою. Водила залетів під пилку, майже як у "пункті призначення", - прокоментували автори телеграм-каналу.
Раніше ми повідомляли, в Одесі х водії маршруток влаштували "гонки" за пасажирами і збили підлітка.
Так, на віліце Іцхака Рабіна вечора маршрутний автобус№121 збив 15-річного хлопця.
Очевидці кажуть, що це сталося, коли водій обганяв 191 маршрутку, яка зупинилася випускати людей прямо на пішохідному переході.
Нагадаємо, що пенсіонерка вирішила перебігти жваву дорогу в Одесі: все закінчилося сумно
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