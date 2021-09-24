В Одеській області підліток за кермом батьківського джипа розбив чужі автомобілі

Масштабна аварія трапилася напередодні в місті Чорноморську. Про це спочатку повідомили очевидці і показали кадри з місця ДТП, повідомляє телеграм-канал "Одеса зараз", передає Politeka.net.

За словами свідків, молодий хлопець за кермом червоного джипа влетів у 6 припаркованих автомобілів, коли виїжджав на трасу з ЖК «Кольоровий бульвар». Підліток каже, що не пам'ятає, як сталося ДТП.

При цьому, за словами очевидців, хлопець встиг зняти номери з автомобіля, на якому він їхав.

У поліції підтвердили інформацію про аварію.

За даними поліцейських, винуватцю ДТП всього 17 років. Він без дозволу взяв автомобіль у своєї матері. При цьому водійських прав не має.

Неповнолітній не впорався з керуванням авто, в результаті чого сталося масштабне зіткнення.

На щастя, обійшлося без постраждалих, проте всі машини мають механічні пошкодження.

Нагадаємо, що пенсіонерка вирішила перебігти жваву дорогу в Одесі: все закінчилося сумно

Ще Politeka писала, що фура врізалася в авто патрульних, не стало молодого поліцейського

Також Politeka повідомляла, на трасі Київ-Одеса перекинулася вантажівка, фото: "Вся дорога завалена ріпаком"