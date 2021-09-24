В Одеській області підліток за кермом батьківського джипа розбив чужі автомобілі
Масштабна аварія трапилася напередодні в місті Чорноморську. Про це спочатку повідомили очевидці і показали кадри з місця ДТП, повідомляє телеграм-канал "Одеса зараз", передає Politeka.net.
За словами свідків, молодий хлопець за кермом червоного джипа влетів у 6 припаркованих автомобілів, коли виїжджав на трасу з ЖК «Кольоровий бульвар». Підліток каже, що не пам'ятає, як сталося ДТП.
При цьому, за словами очевидців, хлопець встиг зняти номери з автомобіля, на якому він їхав.
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У поліції підтвердили інформацію про аварію.
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Неповнолітній не впорався з керуванням авто, в результаті чого сталося масштабне зіткнення.
На щастя, обійшлося без постраждалих, проте всі машини мають механічні пошкодження.
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