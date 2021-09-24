В Одесской области подросток за рулем родительского джипа разбил чужие автомобили
Масштабная авария случилась накануне в городе Черноморске. Об этом сначала сообщили очевидцы и показали кадры с места ДТП, сообщает телеграм-канал «Одесса сейчас», передает Politeka.net.
По словам свидетелей, молодой парень за рулем красного джипа влетел в 6 припаркованных автомобилей, когда выезжал на трассу с ЖК «Цветной бульвар». Подросток говорит, что не помнит, как произошло ДТП.
При этом, по словам очевидцев, парень успел снять номера с автомобиля, на котором он ехал.
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В полиции подтвердили информацию об аварии.
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Несовершеннолетний не справился с управлением авто, в результате чего случилось масштабное столкновения.
К счастью, обошлось без пострадавших, однако все машины имеют механические повреждения.
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