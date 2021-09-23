Водій фури загинув після зіткнення з поїздом
Трагедія трапилася на Одеській залізниці вдень 22 вересня.
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Машиніст тепловоза застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, наїзду уникнути не вдалося.
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Після зіткнення водій вантажівки загинув на місці.
Також наголошується, що під час аварії стався схід трьох колісних пар першого візка провідної секції «а» тепловоза.
На місце події прибула швидка, поліція і співробітники ДСНС.
Раніше ми повідомляли, на автодорозі Київ-Одеса сталося зіткнення між двома вантажними автомобілями.
В результаті аварії одна з фур перекинулася. Крім того, вона перегородила смугу дороги.
У транспортного засобу повністю пом'ялася кабіна, цілком ймовірно сталося зіткнення лоб в лоб.
Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео
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