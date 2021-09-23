Від вантажівки майже нічого не залишилося

Водій фури загинув після зіткнення з поїздом

Трагедія трапилася на Одеській залізниці вдень 22 вересня.

За даними залізничників, на перегоні Нікель-Побузький - Болеславчик на нерегульованому переїзді з наявністю дорожнього знака «СТОП», водій вантажного автомобіля КрАЗ виїхав на переїзд.

Машиніст тепловоза застосував екстрене гальмування, однак, на жаль, наїзду уникнути не вдалося.

Після зіткнення водій вантажівки загинув на місці.

Також наголошується, що під час аварії стався схід трьох колісних пар першого візка провідної секції «а» тепловоза.

На місце події прибула швидка, поліція і співробітники ДСНС.

Раніше ми повідомляли, на автодорозі Київ-Одеса сталося зіткнення між двома вантажними автомобілями.

В результаті аварії одна з фур перекинулася. Крім того, вона перегородила смугу дороги.

У транспортного засобу повністю пом'ялася кабіна, цілком ймовірно сталося зіткнення лоб в лоб.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

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