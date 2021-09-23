От грузовика почти ничего не осталось

Водитель фуры погиб после столкновения с поездом

Трагедия случилась на Одесской железной дороге днем 22 сентября.

По данным железнодорожников, на перегоне Никель-Побужский - Болеславчик на нерегулируемом переезде с наличием дорожного знака «СТОП», водитель грузового автомобиля КрАЗ выехал на переезд.

Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако, к сожалению, наезда избежать не удалось.

После столкновения водитель грузовика погиб на месте.

Также отмечается, что во время аварии случился сход трех колесных пар первой тележки ведущей секции «А» тепловоза.

На место происшествия прибыла скорая, полиция и сотрудники ГСЧС.

Ранее мы сообщали, на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями.

В результате аварии одна из фур перевернулась. Кроме того, она перегородила полосу дороги.

У транспортного средства полностью помялась кабина, по всей вероятности произошло столкновение лоб в лоб.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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