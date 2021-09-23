Водитель фуры погиб после столкновения с поездом
Трагедия случилась на Одесской железной дороге днем 22 сентября.
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Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако, к сожалению, наезда избежать не удалось.
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После столкновения водитель грузовика погиб на месте.
Также отмечается, что во время аварии случился сход трех колесных пар первой тележки ведущей секции «А» тепловоза.
На место происшествия прибыла скорая, полиция и сотрудники ГСЧС.
Ранее мы сообщали, на автодороге Киев-Одесса произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями.
В результате аварии одна из фур перевернулась. Кроме того, она перегородила полосу дороги.
У транспортного средства полностью помялась кабина, по всей вероятности произошло столкновение лоб в лоб.
Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео
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