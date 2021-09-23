На трасі Київ-Одеса ускладнено рух через ДТП
У четвер, 23 вересня на автодорозі сталося зіткнення між двома вантажними автомобілями.
Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса зараз" передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)
В результаті зіткнення одна з фур перекинулася. Крім того, вона перегородила смугу дороги.
Онук Алли Пугачової, який розкрив свою хворобу, отримав головну роль в театрі: "Бабуся не дрімає"
Гвоздьова розкрила, як обділяють деяких учасників "Танців з зірками": "Задовольняються малою частиною"
Машлятіна після вильоту з "Танців з зірками" висловила Кухар, що думає про її оцінки: "Накинулися..."
Екс-залицяльник Мішиної Тригубенко відповів на питання про переможця нової "Холостячки": "Не хочеться їх ображати, але..."
Олег Винник несподівано оприлюднив фото своєї "таємної дружини": "Стільки всього пережили разом"
На відео видно, що у транспортного засобу повністю пом'ялася кабіна, цілком ймовірно сталося зіткнення лоб в лоб.
В даний час рух на трасі ускладнено. Про постраждалих нічого не повідомляється. На місці вже присутні правоохоронці.
Подробиці уточнюються.
Схожа ситуація склалася вчора.
Вранці, 22 вересня, в районі села Криве озеро перекинулася фура, завантажена насінням.
Вантажівка повністю перегородила дорогу.
На автодорозі міжнародного значення після аварії скупчилася величезна пробка. Водії не могли проїхати.
Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео
Ще Politeka писала, що фура врізалася в авто патрульних, не стало молодого поліцейського
Також Politeka повідомляла, на трасі Київ-Одеса перекинулася вантажівка, фото: "Вся дорога завалена ріпаком"