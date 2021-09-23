На трасі Київ-Одеса ускладнено рух через ДТП

У четвер, 23 вересня на автодорозі сталося зіткнення між двома вантажними автомобілями.

Про це повідомляє телеграм-канал "Одеса зараз" передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)

В результаті зіткнення одна з фур перекинулася. Крім того, вона перегородила смугу дороги.

На відео видно, що у транспортного засобу повністю пом'ялася кабіна, цілком ймовірно сталося зіткнення лоб в лоб.

В даний час рух на трасі ускладнено. Про постраждалих нічого не повідомляється. На місці вже присутні правоохоронці.

Подробиці уточнюються.

Схожа ситуація склалася вчора.

Вранці, 22 вересня, в районі села Криве озеро перекинулася фура, завантажена насінням.

Вантажівка повністю перегородила дорогу.

На автодорозі міжнародного значення після аварії скупчилася величезна пробка. Водії не могли проїхати.

Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео

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