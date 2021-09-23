На трассе Киев-Одесса затруднено движение из-за ДТП

В четверг, 23 сентября на автодороге произошло столкновение между двумя грузовыми автомобилями.

Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса сейчас" передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

В результате столкновения одна из фур перевернулась. Кроме того, она перегородила полосу дороги.

На видео видно, что у транспортного средства полностью помялась кабина, по всей вероятности произошло столкновение лоб в лоб.

В настоящее время движение на трассе осложнено. О пострадавших ничего не сообщается. На месте уже присутствуют правоохранители.

Подробности уточняются.

Похожая ситуация сложилась вчера.

Утром, 22 сентября, в районе села Кривое озеро перевернулась фура, загруженная семечками.

Грузовик полностью перегородил дорогу.

На автодороге международного значения после аварии скопилась огромная пробка. Водители не могли проехать.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

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