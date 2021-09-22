В Одесі може статися катастрофа на нафтопереробному заводі

В Одеській ОДА на засіданні обласної комісії з ТЕБ і НС розглядали стан справ на непрацюючому НПЗ, пишуть ЗМІ .

Його стан після більш ніж 10 років фактичного простою і майже 8 років відсутності належного контролю за станом виробничих потужностей і зберігання нафтопродуктів такий, що завод в будь-який момент може вибухнути.

"Зараз на території НПЗ сконцентровано дуже багато вибухонебезпечних і пожежонебезпечних залишків нафтопродуктів. У всіх заводських резервуарах, трубопроводах і обладнанні ці залишки у взаємодії з частинами металу утворили так зване пірофорне залізо — важку тягучу масу, яка може самозайматися за певних умов», - заявив провідний експерт Геннадій Гуцу у своїй доповіді.

Також на заводі знаходяться під робочим тиском 6 ємностей, в яких міститься від 70 до 80 тонн водню — він є вибухонебезпечним газом. На неохоронюваному складі зберігається близько 1000 тонн лускованої сірки, яка також має властивість самозайматися.

«За певних умов все це може спалахнути і призвести до непоправних екологічних і техногенних наслідків», — зазначив експерт.

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