В Одессе может произойти катастрофа на нефтеперерабатывающем заводе
В Одесской облгосадминистрации на заседании областной комиссии по ТЭБ и ЧС рассматривали положение дел на неработающем НПЗ, пишут
Его состояние после более чем 10 лет фактического простоя и почти 8 лет отсутствия надлежащего контроля за состоянием производственных мощностей и хранения нефтепродуктов таково, что завод в любой момент может взорваться.
«Сейчас на территории НПЗ сконцентрировано очень много взрывоопасных и пожароопасных остатков нефтепродуктов. Во всех заводских резервуарах, трубопроводах и оборудовании эти остатки во взаимодействии с частями металла образовали так называемое пирофорное железо — тяжелую тягучую массу, которая может самовозгораться при определенных условиях», - заявил ведущий эксперт Геннадий Гуцу в своем докладе.
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Также на заводе находятся под рабочим давлением 6 емкостей, в которых содержится от 70 до 80 тонн водорода — он является взрывоопасным газом. На неохраняемом складе хранится около 1000 тонн чешуированой серы, которая также имеет свойство самовозгораться.
«При определенных условиях все это может вспыхнуть и привести к непоправимым экологическим и техногенным последствиям», — отметил эксперт.
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