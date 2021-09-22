В Одеській області сталося ДТП, в результаті який загинула людина

В аварію потрапив 26-річний хлопець на мотоциклі разом з пасажиром. Це сталося напередодні ввечері в місті Кодима, передає Politeka.net.

За даними обласного управління поліції, водій на великій швидкості не впорався з керуванням і врізався в дерево, яке росло біля дороги.

Водій мотоцикла загинув на місці. Його пасажир зовсім не постраждав.

Правоохоронці збираються відкрити справу за ч.2 ст. 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого.

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Смертельний наїзд трапився близько дев'ятої години вечора недалекого від міста Роздільна.

У поліції повідомили, що водій Volkswagen Caddy не помітив чоловіка, який йшов по неосвітленій частині дороги, і скоїв наїзд. Пішохід отримав травми не сумісні з життя і миттєво помер.

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Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.

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