В Одеській області сталося ДТП, в результаті який загинула людина
В аварію потрапив 26-річний хлопець на мотоциклі разом з пасажиром. Це сталося напередодні ввечері в місті Кодима, передає Politeka.net.
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Водій мотоцикла загинув на місці. Його пасажир зовсім не постраждав.
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