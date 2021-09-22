В Одесской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек

В аварию попал 26-летний парень на мотоцикле вместе с пассажиром. Это произошло накануне вечером в городе Кодыма, передает Politeka.net.

По данным областного управления полиции, водитель на большой скорости не справился с управлением и врезался в дерево, которое росло возле дороги.

Водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажир совсем не пострадал.

Правоохранители собираются открыть дело по ч.2 ст.286 — нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего.

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Смертельный наезд случился около девяти часов вечера недалекого от города Раздельная.

В полиции сообщили, что водитель Volkswagen Caddy не заметил мужчину, который шел по неосвещенной части дороги, и совершил наезд. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнь и мгновенно умер.

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Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.

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