В Одесской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек
В аварию попал 26-летний парень на мотоцикле вместе с пассажиром. Это произошло накануне вечером в городе Кодыма, передает Politeka.net.
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Водитель мотоцикла погиб на месте. Его пассажир совсем не пострадал.
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