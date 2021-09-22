На трасі Київ-Одеса заблоковано рух
Вранці в середу 22 вересня утворився величезний затор на автодорозі міжнародного значення Київ-Одеса після аварії.
Про це повідомляють телеграм-канали "Одеса як вона є" і "Одеса-Інфо", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, скролльте сторінку до кінця)
За даними очевидців, в районі села Криве озеро перекинулася фура, завантажена насінням.
Вантажівка повністю перегородила дорогу.
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На кадрах видно, як повністю зупинився рух в одну сторону. Фури і легковики застрягли у величезній пробці.
Крім того, в районі аварії ускладнено рух у зворотний бік.
"Перекинулася фура з насінням з ранку повністю паралізувала Київську трасу", - йдеться в публікації.
Схожа аварія трапилася рівно місяць тому на автодорозі Київ-Одеса біля річки Великий Куяльник. Про неї ми писали раніше.
Тоді водій фури, яка перевозила зерно, не впорався з керуванням, влетів у відбійник, внаслідок чого перекинувся.
Нагадаємо, що фура з зерном перекинулася на трасі Київ-Одеса: момент потрапив на відео
Ще Politeka писала, що фура врізалася в авто патрульних, не стало молодого поліцейського
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