На трассе Киев-Одесса заблокировано движение

Утром в среду 22 сентября образовалась огромная пробка на автодороге международного значения Киев-Одесса после аварии.

Об этом сообщают телеграм-каналы "Одесса как она есть" и "Одесса-Инфо", передает Politeka.net

По данным очевидцев, в районе села Кривое озеро перевернулась фура, загруженная семечками.

Грузовик полностью перегородил дорогу.

На кадрах видно, как полностью остановилось движение в одну сторону. Фуры и легковушки застряли в огромной пробке.

Кроме того, в районе аварии осложнено движение в обратную сторону.

«Перевернувшаяся фура с семечками с утра полностью парализовала Киевскую трассу», - говорится в публикации.

Похожая авария случилась ровно месяц назад на автодороге Киев-Одесса возле речки Большой Куяльник. О ней мы писали ранее.

Тогда водитель фуры, которая перевозила зерно, не справился с управлением, влетел в отбойник, в результате чего перевернулся.

Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео

Еще Politeka писала, что фура врезалась в авто патрульных, не стало молодого полицейского

Также Politeka сообщала, на трассе Киев-Одесса перевернулся грузовик, фото: "Вся дорога завалена рапсом"