На трассе Киев-Одесса заблокировано движение
Утром в среду 22 сентября образовалась огромная пробка на автодороге международного значения Киев-Одесса после аварии.
Об этом сообщают телеграм-каналы "Одесса как она есть" и "Одесса-Инфо", передает Politeka.net
По данным очевидцев, в районе села Кривое озеро перевернулась фура, загруженная семечками.
Грузовик полностью перегородил дорогу.
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На кадрах видно, как полностью остановилось движение в одну сторону. Фуры и легковушки застряли в огромной пробке.
Кроме того, в районе аварии осложнено движение в обратную сторону.
«Перевернувшаяся фура с семечками с утра полностью парализовала Киевскую трассу», - говорится в публикации.
Похожая авария случилась ровно месяц назад на автодороге Киев-Одесса возле речки Большой Куяльник. О ней мы писали ранее.
Тогда водитель фуры, которая перевозила зерно, не справился с управлением, влетел в отбойник, в результате чего перевернулся.
Напомним, что фура с зерном перевернулась на трассе Киев-Одесса: момент попал на видео
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