Водій іномарки забрав життя пішохода, який йшов по дорозі в темряві

Смертельний наїзд трапився напередодні близько дев'ятої години вечора недалекого від міста Роздільна, інформує прес-служба ГУНП в Одеській області.

У поліції повідомили, що водій Volkswagen Caddy не помітив чоловіка, який йшов по неосвітленій частині дороги, і скоїв наїзд. Пішохід отримав травми не сумісні з життя і миттєво помер.

У той же час 35-річний водій пройшов перевірку на наявність алкоголю в крові, тест показав, що він був тверезий. Відомості про аварію записані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 КК України. Триває слідство.

Раніше ми повідомляли, три людини постраждали в результаті аварії на дорозі в Одеській області. ДТП сталося в селі Молога Білгород-Дністровського району.

Копи повідомили, що 29-річний водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням і машина врізалася в Nissan, який від удару відкинуло на припарковане авто "Таврія".

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Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.

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