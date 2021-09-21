Водій іномарки забрав життя пішохода, який йшов по дорозі в темряві
Смертельний наїзд трапився напередодні близько дев'ятої години вечора недалекого від міста Роздільна, інформує прес-служба
У поліції повідомили, що водій Volkswagen Caddy не помітив чоловіка, який йшов по неосвітленій частині дороги, і скоїв наїзд. Пішохід отримав травми не сумісні з життя і миттєво помер.
У той же час 35-річний водій пройшов перевірку на наявність алкоголю в крові, тест показав, що він був тверезий. Відомості про аварію записані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 КК України. Триває слідство.
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