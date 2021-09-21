Водитель иномарки забрал жизнь пешехода, который шел по дороге в темноте
Смертельный наезд случился накануне около девяти часов вечера недалекого от города Раздельная, информирует пресс-служба
В полиции сообщили, что водитель Volkswagen Caddy не заметил мужчину, который шел по неосвещенной части дороги, и совершил наезд. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнь и мгновенно умер.
В тоже время 35-летний водитель прошел проверку на наличие алкоголя в крови, тест показал, что он был трезв. Сведения об аварии записаны в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 УК Украины. Продолжается следствие.
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