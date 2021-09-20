На території Одеської області за добу від коронавірусної хвороби померли чотири людини.

Про це передали у МОЗ.

При цьому, за останню добу діагноз коронавірус підтвердили всього 182 жителям області. За аналогічний період 11 жителям регіону вдалося вилікуватися від хвороби. Всього в Україні коронавірус підтвердили у 2265 жителів.

Серед них - 22 медика та 275 дітей. Лідером по захворюваності стала Харківська область. Там зафіксували 278 нових випадків коронавірусу. Серед жителів Чернівецької області захворіли 200 осіб. Третє місце у Києва. Там виявили 183 нових хворих. Список регіонів з найбільшою кількістю нових випадків закриває Тернопільська область з показником в 174 людини.

Зазначимо, що за добу в Україні 1255 осіб з коронавірусом забрали до лікарні. Всього в країні 44 людини померли. Вилікуватися від хвороби вдалося 565 людям. За добу в країні провели 13058 ПЛР-тестів. ІФА-тестів за аналогічний період зробили 2111. 9723 українців використовували експрес-тести. За весь період епідемії коронавірусу, загальне число хворих досягло 2350646. Повністю вилікуватися за цей же час вдалося 2231417. Загальне число смертей на території нашої країни досягло 54019. В цілому вже провели 12487445 ПЛР-тесту.

Нагадаємо, що посилення карантину очікується на Харківщині

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