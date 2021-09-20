На территории Одесской области за сутки от коронавирусной болезни умерли четыре человека.

Об этом сообщили в МОЗ.

При этом, за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили всего 182 жителям области. За аналогичный период 11 жителям региона удалось излечиться от болезни. Всего в Украине коронавирус подтвердили у 2265 жителей.

Среди них – 22 медика и 275 детей. Лидером по заболеваемости стала Харьковская область. Там зафиксировали 278 новых случаев коронавируса. Среди жителей Черновицкой области заболели 200 человек. Третье место у Киева. Там обнаружили 183 новых больных. Список регионов с самым большим количеством новых случаев закрывает Тернопольская область с показателем в 174 человека.

Отметим, что за сутки в Украине 1255 человек с коронавирусом забрали в больницу. Всего в стране 44 человека умерли. Излечиться от болезни удалось 565 людям. За сутки в стране провели 13058 ПЦР-тестов. ИФА-тестов за аналогичный период сделали 2111. 9723 украинцев использовали экспресс-тесты. За весь период эпидемии коронавируса, общее число заболевших достигло 2350646. Полностью вылечиться за это же время удалось 2231417. Общее число смертей на территории нашей страны достигло 54019. В общей сложности уже провели 12487445 ПЦР-теста.

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