У вагоні Одеської електрички померла пасажирка
У суботу, 18 вересня пасажири електрички Колосівка-Одеса стали свідками смерті жінки. Про це
Як розповіли очевидці, жінка на вигляд сорока років зайшла в електричку, проїхала кілька зупинок заснула і не прокинулася.
«На станції на селищі Котовського довелося зупинити електричку і чекати поки заберуть тіло. Причиною смерті, як зазвичай вкажуть самі знаєте що», - розповіли пасажири.
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На кадрах видно, як люди виносять на ношах прикрите тіло померлої жінки.
У поліції поки ніяк не прокоментували дану подію.
Раніше ми повідомляли, 40-річний чоловік загинув під колесами електрички в Одесі. Він був у навушниках, тому не чув, як машиніст голосно сигналив, коли переходив залізничні колії.
Від отриманих травм потерпілий помер миттєво.
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