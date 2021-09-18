У вагоні Одеської електрички померла пасажирка

У суботу, 18 вересня пасажири електрички Колосівка-Одеса стали свідками смерті жінки. Про це повідомляє телеграм-канал «Новини Одеса», передає Politeka.net.

Як розповіли очевидці, жінка на вигляд сорока років зайшла в електричку, проїхала кілька зупинок заснула і не прокинулася.

«На станції на селищі Котовського довелося зупинити електричку і чекати поки заберуть тіло. Причиною смерті, як зазвичай вкажуть самі знаєте що», - розповіли пасажири.

На кадрах видно, як люди виносять на ношах прикрите тіло померлої жінки.

У поліції поки ніяк не прокоментували дану подію.

Раніше ми повідомляли, 40-річний чоловік загинув під колесами електрички в Одесі. Він був у навушниках, тому не чув, як машиніст голосно сигналив, коли переходив залізничні колії.

Від отриманих травм потерпілий помер миттєво.

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