В вагоне одесской электрички скончалась пассажирка

В субботу, 18 сентября пассажиры электрички Колосовка-Одесса стали свидетелями смерти женщины. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости Одесса», передает Politeka.net.

Как рассказали очевидцы, женщина на вид сорока лет зашла в электричку, проехала несколько остановок уснула и не проснулась.

«На станции на поселке Котовского пришлось остановить электричку и ждать пока заберут тело. Причиной смерти, как обычно укажут сами знаете что», - рассказали пассажиры.

На кадрах видно, как люди выносят на носилках прикрытое тело умершей женщины.

В полиции пока никакх не прокомментировали данное событие.

Ранее мы сообщали, 40-летний мужчина погиб под колесами электрички в Одессе. Он был в наушниках, поэтому не слышал, как машинист громко сигналил, когда переходил железнодорожные пути.

От полученных травм пострадавший скончался мгновенно.

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