В вагоне одесской электрички скончалась пассажирка
В субботу, 18 сентября пассажиры электрички Колосовка-Одесса стали свидетелями смерти женщины. Об этом
Как рассказали очевидцы, женщина на вид сорока лет зашла в электричку, проехала несколько остановок уснула и не проснулась.
«На станции на поселке Котовского пришлось остановить электричку и ждать пока заберут тело. Причиной смерти, как обычно укажут сами знаете что», - рассказали пассажиры.
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На кадрах видно, как люди выносят на носилках прикрытое тело умершей женщины.
В полиции пока никакх не прокомментировали данное событие.
Ранее мы сообщали, 40-летний мужчина погиб под колесами электрички в Одессе. Он был в наушниках, поэтому не слышал, как машинист громко сигналил, когда переходил железнодорожные пути.
От полученных травм пострадавший скончался мгновенно.
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