В Одеській області у автомобіля відірвався причіп і влетів у підлітків на мопеді

Аварія трапилася напередодні в місті Балта, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції регіону.

Як розповіли правоохоронці, у автомобіля ВАЗ відірвалося кріплення, в результаті чого причіп на швидкості зіткнувся з мопедом, на якому їхали Підлітки.

Постраждалими виявилися два неповнолітніх хлопця, одному 15 років, іншому – 16. Вони отримали забої різних частин тіла.

На місці події працювали співробітники поліції.

Ще одна аварія трапилася в цей день в Одеській області.

Близько восьмої години ранку в селі Бочманівка 33-річний водій автомобіля «ЗАЗ» не надав перевагу в русі Chevrolet Aveo і врізався в неї.

Від удару іномарку відкинуло в кювет і перевернуло. Постраждалу, 32-річну жінку, доставили в лікарню з різними травмами.

Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"

Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.

Також Politeka писала, що вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.