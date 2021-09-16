В Одеській області у автомобіля відірвався причіп і влетів у підлітків на мопеді
Аварія трапилася напередодні в місті Балта, передає Politeka.net, з посиланням на прес-службу Нацполіції регіону.
Як розповіли правоохоронці, у автомобіля ВАЗ відірвалося кріплення, в результаті чого причіп на швидкості зіткнувся з мопедом, на якому їхали Підлітки.
Постраждалими виявилися два неповнолітніх хлопця, одному 15 років, іншому – 16. Вони отримали забої різних частин тіла.
На місці події працювали співробітники поліції.
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Ще одна аварія трапилася в цей день в Одеській області.
Близько восьмої години ранку в селі Бочманівка 33-річний водій автомобіля «ЗАЗ» не надав перевагу в русі Chevrolet Aveo і врізався в неї.
Від удару іномарку відкинуло в кювет і перевернуло. Постраждалу, 32-річну жінку, доставили в лікарню з різними травмами.
Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"
Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.
Також Politeka писала, що вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.