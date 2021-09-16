В Одесской области у автомобиля оторвался прицеп и влетел в подростков на мопеде
Авария случилась накануне в городе Балта, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции региона.
Как рассказали правоохранители, у автомобиля ВАЗ оторвалось крепление, в результате чего прицеп на скорости столкнулся с мопедом, на котором ехали подростки.
Пострадавшими оказались два несовершеннолетних парня, одному 15 лет, другому – 16. Они получили забои разных частей тела.
На месте происшествия работали сотрудники полиции.
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Еще одна авария случилась в этот день в Одесской области.
Около восьми часов утра в селе Бочмановка 33-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» не предоставил преимущество в движении Chevrolet Aveo и врезался в неё.
От удара иномарку отбросило в кювет и перевернуло. Пострадавшую, 32-летнюю женщину, доставили в больницу с различными травмами.
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Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.
Также Politeka писала, что грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.