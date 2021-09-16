В Одесской области у автомобиля оторвался прицеп и влетел в подростков на мопеде

Авария случилась накануне в городе Балта, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Нацполиции региона.

Как рассказали правоохранители, у автомобиля ВАЗ оторвалось крепление, в результате чего прицеп на скорости столкнулся с мопедом, на котором ехали подростки.

Пострадавшими оказались два несовершеннолетних парня, одному 15 лет, другому – 16. Они получили забои разных частей тела.

На месте происшествия работали сотрудники полиции.

Еще одна авария случилась в этот день в Одесской области.

Около восьми часов утра в селе Бочмановка 33-летний водитель автомобиля «ЗАЗ» не предоставил преимущество в движении Chevrolet Aveo и врезался в неё.

От удара иномарку отбросило в кювет и перевернуло. Пострадавшую, 32-летнюю женщину, доставили в больницу с различными травмами.

Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"

Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.

Также Politeka писала, что грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.