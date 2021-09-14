В Одесі лікар інфекційної лікарні поскаржилася на переслідування і погрози з боку поліцейського
Відповідна скарга з'явилася на
"Вчора, 13.09.2021 о 20.15 годині на мій телефон зателефонував співробітник Біляївського райвідділу Одеської області Журавель. Повідомив, що автомобіль належить мені 12.09.2021 зник з місця ДТП в селищі Дальник Біляївський район Одеської області", - написала медик.
Жінка-лікар каже, що поліцейський вимагав надати фото машини і сказати, хто був за кермом під час ДТП, про який вона не має ніякого уявлення.
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У разі відмови, як каже медик, правоохоронець погрожував проблемами, при цьому він натякнув, що приходити у відділення не потрібно, тому що це питання "можна вирішити іншим способом".
"Погрожував повідомивши, що знає про мене все і місце роботи — вказавши місце роботи лікар, Одеська інфекційна лікарня, якщо не скину фото, то буду мати неприємності як особистого характеру, так і на робочому місці", — йдеться в повідомленні.
Жінка налякана і стверджує, що поліцейський за нею стежить, так як він надіслав їй фото її автомобіля, зроблене камерами контролю швидкісного режиму.
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