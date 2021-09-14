Медик каже, що коп її переслідує

В Одесі лікар інфекційної лікарні поскаржилася на переслідування і погрози з боку поліцейського

Відповідна скарга з'явилася на сайті Єдиного центру звернення громадян, передає Politeka.net.

"Вчора, 13.09.2021 о 20.15 годині на мій телефон зателефонував співробітник Біляївського райвідділу Одеської області Журавель. Повідомив, що автомобіль належить мені 12.09.2021 зник з місця ДТП в селищі Дальник Біляївський район Одеської області", - написала медик.

Жінка-лікар каже, що поліцейський вимагав надати фото машини і сказати, хто був за кермом під час ДТП, про який вона не має ніякого уявлення.

У разі відмови, як каже медик, правоохоронець погрожував проблемами, при цьому він натякнув, що приходити у відділення не потрібно, тому що це питання "можна вирішити іншим способом".

"Погрожував повідомивши, що знає про мене все і місце роботи — вказавши місце роботи лікар, Одеська інфекційна лікарня, якщо не скину фото, то буду мати неприємності як особистого характеру, так і на робочому місці", — йдеться в повідомленні.

Жінка налякана і стверджує, що поліцейський за нею стежить, так як він надіслав їй фото її автомобіля, зроблене камерами контролю швидкісного режиму.

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