В Одессе врач инфекционной больницы пожаловалась на преследования и угрозы со стороны полицейского
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«Вчера, 13.09.2021 в 20.15 часов на мой телефон позвонил сотрудник Беляевского райотдела одесской области Журавель. Сообщил, что автомобиль принадлежащий мне 12.09.2021 скрылся с места ДТП в поселке Дальник Беляевский район Одесской области», - написала медик.
Женщина-врач говорит, что полицейский потребовал предоставить фото машины и сказать, кто был за рулем во время ДТП, о котором она не имеет никакого представления.
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В случае отказа, как говорит медик, правоохранитель угрожал проблемами, при этом он намекнул, что приходить в отделение не нужно, потому что этот вопрос "можно решить другим способом".
"Угрожал сообщив, что знает обо мне все и место работы — указав место работы врач, Одесская инфекционная больница, если не сброшу фото, то буду иметь неприятности как личного характера, так и на рабочем месте ", — говорится в сообщении.
Женщина напугана и утверждает, что полицейский за ней следит, так как он прислал ей фото ее автомобиля, сделанное камерами контроля скоростного режима.
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