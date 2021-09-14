Біженці з Афганістану, які втекли від терору талібів, розповіли, як звикають до нового життя в Одесі
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Афганська діаспора в Одесі прийняла частину переселенців і розмітила їх у себе. Всього в місто прибули 133 людини. Вони туляться по 10 чоловік в маленьких квартирах своїх співвітчизників. Але їм пощастило покинути охоплений заворушеннями Афганістан, після того як до влади прийшли радикальні таліби.
Біженці вже зіткнулися з такими проблемами в Одесі, як брак робочих місць і високі ціни на житло, але вони знають, що Шляху назад немає.
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Як розповів радник губернатора провінції Хост Мохаммед Аюб Хакмал, який в числі біженців приїхав до Одеси, якщо він повернеться додому, його просто вб'ють, як будь-якого представника тієї влади.
На батьківщині Мохаммед був шанованою людиною, а тут в Одесі він хотів влаштуватися продавцем на промринку «7 кілометрі», але його спіткала невдача.
Чоловік поїхав разом з племінником, а в Афганістані залишилася його сім'я – дружина і семеро дітей, наймолодшому всього 2 роки.
"Таліби вже приходили до мене додому і запитували у моєї сім'ї, де я. Вся моя сім'я дуже боїться, а життя змінилося. Жінки можуть виходити тільки в хіджабі, вони не можуть працювати і не зможуть нормально вчитися", – говорить Мохаммед.
Чиновник сподівається, що зможе виїхати в іншу країну і забрати свою сім'ю.
Ще один афганський біженець на ім'я Омар покинув батьківщину разом з дружиною і п'ятьма дітьми. Зараз вся сім'я тулиться в одній кімнаті, але ні про що не шкодують. Вони хочуть залишитися в Україні.
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