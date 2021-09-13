Три людини постраждали в результаті аварії на дорозі в Одеській області

ДТП сталося в селі Молога Білгород-Дністровського району. Кадри з місця події показали очевидці в місцевих телеграм-каналах, передає Politeka.net.

У поліції також прокоментували аварію, розповівши деталі.

Копи повідомили, що 29-річний водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням і машина врізалася в Nissan, який від удару відкинуло на припарковане авто "Таврія".

На кадрах видно, що три легковики розбиті в мотлох.

В результаті аварії постраждав водій Daewoo Lanos і два пасажири - 24-х і 30-ти років. Всіх їх відвезли в лікарню з травмами голови.

За словами очевидців, пасажири і водій Lanos були в стані алкогольного сп'яніння.

Тепер всі обставини події повинні встановити поліцейські.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі шукають свідків аварії з летальним результатом.ДТП сталося в листопаді минулого року приблизно о 17:30 на Об'їзній дорозі, біля АЗС "Укрнафта". Водій ВАЗ рухаючись з боку Одеси у напрямку до села Усатове скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок чого, пішохід загинув на місці.

Сестра загиблого просить, якщо у когось збереглися дані з відеореєстратора або якщо хтось став свідками даного ДТП, прохання відгукнутися за номером телефону 0964030722.

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Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.

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