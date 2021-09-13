Три человека пострадали в результате аварии на дороге в Одесской области

ДТП случилось в селе Молога Белгород-Днестровского района. Кадры с места происшествия показали очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net.

В полиции также прокомментировали аварию, рассказав детали.

Копы сообщили, что 29-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и машина врезалась в Nissan, который от удара отбросило на припаркованное авто "Таврия".

На кадрах видно, что три легковушки разбиты в хлам.

В результате аварии пострадал водитель Daewoo Lanos и два пассажира - 24-х и 30-ти лет. Всех их увезли в больницу с травмами головы.

По словам очевидцев, пассажиры и водитель Lanos были в состоянии алкогольного опьянения.

Теперь все обстоятельства происшествия должны установить полицейские.

Ранее мы сообщали, что в Одессе ищут свидетелей аварии с летальным исходом.ДТП произошло в ноябре прошлого года приблизительно в 17:30 на Объездной дороге, возле АЗС "Укрнафта". Водитель ВАЗ двигаясь со стороны Одессы по направлению к селу Усатово совершил наезд на пешехода. В следствии чего, пешеход погиб на месте.

Сестра погибшего просит, если у кого-то сохранились данные с видеорегистратора или если кто-то стал свидетелями данного ДТП, просьба откликнуться по номеру телефона 0964030722.

Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"

Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.

Также Politeka писала, что грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.