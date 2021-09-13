Три человека пострадали в результате аварии на дороге в Одесской области
ДТП случилось в селе Молога Белгород-Днестровского района. Кадры с места происшествия показали очевидцы в местных телеграм-каналах, передает Politeka.net.
В полиции также прокомментировали аварию, рассказав детали.
Копы сообщили, что 29-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos не справился с управлением и машина врезалась в Nissan, который от удара отбросило на припаркованное авто "Таврия".
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На кадрах видно, что три легковушки разбиты в хлам.
В результате аварии пострадал водитель Daewoo Lanos и два пассажира - 24-х и 30-ти лет. Всех их увезли в больницу с травмами головы.
По словам очевидцев, пассажиры и водитель Lanos были в состоянии алкогольного опьянения.
Теперь все обстоятельства происшествия должны установить полицейские.
Ранее мы сообщали, что в Одессе ищут свидетелей аварии с летальным исходом.ДТП произошло в ноябре прошлого года приблизительно в 17:30 на Объездной дороге, возле АЗС "Укрнафта". Водитель ВАЗ двигаясь со стороны Одессы по направлению к селу Усатово совершил наезд на пешехода. В следствии чего, пешеход погиб на месте.
Сестра погибшего просит, если у кого-то сохранились данные с видеорегистратора или если кто-то стал свидетелями данного ДТП, просьба откликнуться по номеру телефона 0964030722.
Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"
Как сообщала Politeka, мотоциклист с пассажиром слетели с дороги прямо под трамвай.
Также Politeka писала, что грузовик с цистерной переехал людей на мопеде в Одессе.