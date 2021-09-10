В Одесі допоможуть з працевлаштуванням біженцям з Афганістану, яким вдалося втекти від влади талібів
Людям пообіцяли знайти роботу на одеських ринках. Про це пише видання "
За його словами, в квартирах прихистили біженців членів афганської громади живуть по кілька сімей.
"Жодна сім'я не залишилася без притулку, всіх розмістили в нашій громаді. Зараз всі вони вкрай зайняті, потрібно терміново вирішувати проблеми з документами, роботою та інші. Плюс потрібно влаштовувати дітей до школи, це обов'язково потрібно робити", - повідомив лідер афганської громади в Одесі.
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Як з'ясувалося, багатьом біженцям не вдалося захопити з собою частину документів, так як вони збиралися в поспіху, а в аеропорту Кабула панувала паніка.
У той же час лідер афганської громади запевнив, що у всіх біженців не виникне проблеми з працевлаштуванням, так як багато з громади працюють на одеських ринках і готові прийняти нових співробітників.
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