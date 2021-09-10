В Одесі відбувається якесь масове божевілля "батьків"

Зовсім недавно ми писали, як батько і мати безжально били півторарічну дитину, як вчора стався ще один кричущий інцидент.

9 вересня в центрі Одеси на вулиці Базарній перехожі побачили, як чоловік душив дівчинку батогом для худоби. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

Один з перехожих втрутився в те, що відбувається і почав бити неадеквата ногами, але він все одно не відпускав дівчинку і говорив, що це його дочка. Потім захисник бризнув в обличчя чоловікові газом з балончика. Це подіяло, і дитина опинилася на волі, подякувавши свого спасителя.

На місце викликали поліцію і "швидку".

Звернемо увагу, що за невиконання обов'язків по вихованню дитини батькам може загрожувати попередження або штраф на суму від 850 до 1 700 гривень.

Користувачі мережі з гнівом коментують побачене.

"Це якийсь треш......за що він так з дочкою???Боюся уявити що у них вдома відбувається....",

"Всі інші стоять і дивляться і нічого не роблять

А якби він їй шию зламав, це ж момент і все",

"А я думав що у мене батя строгий, коли ременем бив",

"Це що, тиждень батьків невдах?",- пишуть в мережі.

Нагадаємо, що у дитсадку Одеси повідомили, що чекає виховательку, яка побила дитину

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