В Одесі відбувається якесь масове божевілля "батьків"
Зовсім недавно ми писали, як батько і мати безжально били півторарічну дитину, як вчора стався ще один кричущий інцидент.
9 вересня в центрі Одеси на вулиці Базарній перехожі побачили, як чоловік душив дівчинку батогом для худоби. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали, передає Politeka.net (щоб дивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).
Один з перехожих втрутився в те, що відбувається і почав бити неадеквата ногами, але він все одно не відпускав дівчинку і говорив, що це його дочка. Потім захисник бризнув в обличчя чоловікові газом з балончика. Це подіяло, і дитина опинилася на волі, подякувавши свого спасителя.
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На місце викликали поліцію і "швидку".
Звернемо увагу, що за невиконання обов'язків по вихованню дитини батькам може загрожувати попередження або штраф на суму від 850 до 1 700 гривень.
Користувачі мережі з гнівом коментують побачене.
"Це якийсь треш......за що він так з дочкою???Боюся уявити що у них вдома відбувається....",
"Всі інші стоять і дивляться і нічого не роблять
А якби він їй шию зламав, це ж момент і все",
"А я думав що у мене батя строгий, коли ременем бив",
"Це що, тиждень батьків невдах?",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що у дитсадку Одеси повідомили, що чекає виховательку, яка побила дитину
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