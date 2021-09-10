В Одесі пішохід потрапив під колеса автомобіля BMW

Смертельний наїзд трапився ввечері 9 вересня вулиці Балківській, передає Politeka.net.

Як розповіли в патрульній поліції, водій BMW збив пішохода, який перетинав проїжджу частину.

Потерпілий отримав важкі травми і його відвезли в лікарню, де він помер.

Деталі події встановить слідство.

Ще одна аварія сталася на вулиці Отамана Головатого. Водій Toyota не впорався з керуванням і врізався в стовп електропередач. Водія госпіталізували. Про його стан не повідомляється.

У телеграм-каналі "Одеса-Інфо" показали наслідки дорожньо-транспортної пригоди.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі шукають свідків аварії з летальним результатом.

ДТП сталося в листопаді минулого року приблизно о 17:30 на Об'їзній дорозі, біля АЗС "Укрнафта".

Водій ВАЗ рухаючись з боку Одеси у напрямку до села Усатове скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок чого, пішохід загинув на місці.

Сестра загиблого просить, якщо у когось збереглися дані з відеореєстратора або якщо хтось став свідками даного ДТП, прохання відгукнутися за номером телефону 0964030722.

Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"

Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.

Також Politeka писала, що вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.