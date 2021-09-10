В Одесі пішохід потрапив під колеса автомобіля BMW
Смертельний наїзд трапився ввечері 9 вересня вулиці Балківській, передає Politeka.net.
Як розповіли в патрульній поліції, водій BMW збив пішохода, який перетинав проїжджу частину.
Потерпілий отримав важкі травми і його відвезли в лікарню, де він помер.
Деталі події встановить слідство.
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Ще одна аварія сталася на вулиці Отамана Головатого. Водій Toyota не впорався з керуванням і врізався в стовп електропередач. Водія госпіталізували. Про його стан не повідомляється.
У телеграм-каналі "Одеса-Інфо" показали наслідки дорожньо-транспортної пригоди.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі шукають свідків аварії з летальним результатом.
ДТП сталося в листопаді минулого року приблизно о 17:30 на Об'їзній дорозі, біля АЗС "Укрнафта".
Водій ВАЗ рухаючись з боку Одеси у напрямку до села Усатове скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок чого, пішохід загинув на місці.
Сестра загиблого просить, якщо у когось збереглися дані з відеореєстратора або якщо хтось став свідками даного ДТП, прохання відгукнутися за номером телефону 0964030722.
Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"
Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.
Також Politeka писала, що вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.