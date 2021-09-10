В Одессе пешеход угодил под колеса автомобиля BMW
Смертельный наезд случился вечером 9 сентября улице Балковской, передает Politeka.net.
Как рассказали в патрульной полиции, водитель BMW сбил пешехода, который пересекал проезжую часть.
Пострадавший получил тяжелые травмы и его увезли в больницу, где он скончался.
Детали происшествия установит следствие.
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Еще одна авария произошла на улице Атамана Головатого. Водитель Toyota не справился с управлением и врезался в столб электропередач. Водителя госпитализировали. О его состоянии не сообщается.
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Ранее мы сообщали, что в Одессе ищут свидетелей аварии с летальным исходом.
ДТП произошло в ноябре прошлого года приблизительно в 17:30 на Объездной дороге, возле АЗС "Укрнафта".
Водитель ВАЗ двигаясь со стороны Одессы по направлению к селу Усатово совершил наезд на пешехода. В следствии чего, пешеход погиб на месте.
Сестра погибшего просит, если у кого-то сохранились данные с видеорегистратора или если кто-то стал свидетелями данного ДТП, просьба откликнуться по номеру телефона 0964030722.
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