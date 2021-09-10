Жителям Одеської області повідомили тривожну інформацію про ситуацію з ковидом в регіоні

Останній тиждень в Одесі та області кількість хворих за добу вища, ніж ще кілька місяців тому. Також зростає кількість жертв небезпечної інфекції, повідомляє прес-служба МОЗ.

Станом на ранок п'ятниці, 10 вересня, в Одеській області виявили 146 100 хворих коронавірусом.

За минулу добу в регіоні число хворих COVID-19 збільшилася на 233 людини.

Померли від інфекції за добу 7 осіб, вилікувалися від хвороби 46 пацієнтів.

Відзначимо, що наш регіон знаходиться на 4 місці за кількістю інфікованих коронавірусом в країні.

Всього в Україні за добу зафіксовано 3 тисячі 615 інфікованих. Найбільше випадків у Києві-406, у Харківській області – 341, у Львівській області – 292, у Чернівецькій та Одеській областях.

Раніше ми повідомляли, МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів компаній або установ, якщо Регіон їх функціонування буде потрапляти в жовту або червону зону.

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