Жителям Одеської області повідомили тривожну інформацію про ситуацію з ковидом в регіоні
Останній тиждень в Одесі та області кількість хворих за добу вища, ніж ще кілька місяців тому. Також зростає кількість жертв небезпечної інфекції, повідомляє
Станом на ранок п'ятниці, 10 вересня, в Одеській області виявили 146 100 хворих коронавірусом.
За минулу добу в регіоні число хворих COVID-19 збільшилася на 233 людини.
Горе у Алли Пугачової і Кіркорова, обірвалося життя близької людини: "Був уражений мозок..."
В Україні зміняться правила перерахунку пенсій: деталі нового закону
Життя відомої співачки обірвалося через 19 років після відходу чоловіка: "Заради нього пішла зі сцени"
Ектор Хіменес-Браво, попрощавшись, покинув Україну: "Я дуже-дуже втомився"
Комарову зі "Світ навиворіт" довелося екстрено тікати за кордоном: "Кинули в кузов..."
Померли від інфекції за добу 7 осіб, вилікувалися від хвороби 46 пацієнтів.
Відзначимо, що наш регіон знаходиться на 4 місці за кількістю інфікованих коронавірусом в країні.
Всього в Україні за добу зафіксовано 3 тисячі 615 інфікованих. Найбільше випадків у Києві-406, у Харківській області – 341, у Львівській області – 292, у Чернівецькій та Одеській областях.
Раніше ми повідомляли, МОЗ пропонує не посилювати карантин для вакцинованих колективів компаній або установ, якщо Регіон їх функціонування буде потрапляти в жовту або червону зону.
Нагадуємо, що коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ
Як повідомляла Politeka, коронавірус атакує Одещину, тривожні дані МОЗ: "Не відповідають вимогам..."
Також Politeka писала, в Одесі з розмахом відзначили День міста, відео: жителі побоюються локдауна