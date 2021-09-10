В Одесі оголосили розшук 11-річного Саші

Про це повідомили в прес-службі поліції, передає Politeka.net.

Увечері, 9 вересня, Поярков Олександр вийшов з дому, але додому так і не повернувся. І до теперішнього часу ніхто не знає, де він може знаходиться.

У поліції дали прикмети зниклого підлітка.

Саша худорлявої статури, у нього темне волосся і є особлива прикмета – шрам на нозі.

У день зникнення був одягнений у блакитну кофту з капюшоном, темні шорти, кросівки з помаранчевим елементом. При собі мав сумку-бананку.

Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте до відділу поліції № 1 ОРУП №1 за номером (048) 765-75-27 або за спецлінією "102".

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