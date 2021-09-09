В Одесі шукають свідків аварії з летальним результатом

Про це повідомляє паблік Одеса, передає Politeka.net.

ДТП сталося в листопаді минулого року приблизно о 17:30 на Об'їзній дорозі, біля АЗС "Укрнафта".

Водій ВАЗ рухаючись з боку Одеси у напрямку до села Усатове скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок чого, пішохід загинув на місці.

Родичі кажуть, що справу по закінченню 7 місяців було припинено, але за рішенням суду постанову слідчого скасовано, як незаконну.

На даний момент проводиться досудове розслідування.

Сестра загиблого просить, якщо у когось збереглися дані з відеореєстратора або якщо хтось став свідками даного ДТП, прохання відгукнутися за номером телефону 0964030722.

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