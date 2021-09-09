В Одесі шукають свідків аварії з летальним результатом
Про це повідомляє паблік Одеса, передає Politeka.net.
ДТП сталося в листопаді минулого року приблизно о 17:30 на Об'їзній дорозі, біля АЗС "Укрнафта".
Водій ВАЗ рухаючись з боку Одеси у напрямку до села Усатове скоїв наїзд на пішохода. Внаслідок чого, пішохід загинув на місці.
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Родичі кажуть, що справу по закінченню 7 місяців було припинено, але за рішенням суду постанову слідчого скасовано, як незаконну.
На даний момент проводиться досудове розслідування.
Сестра загиблого просить, якщо у когось збереглися дані з відеореєстратора або якщо хтось став свідками даного ДТП, прохання відгукнутися за номером телефону 0964030722.
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