В Одессе ищут свидетелей аварии с летальным исходом
Об этом сообщает паблик Подслушано Одесса, передает Politeka.net.
ДТП произошло в ноябре прошлого года приблизительно в 17:30 на Объездной дороге, возле АЗС "Укрнафта".
Водитель ВАЗ двигаясь со стороны Одессы по направлению к селу Усатово совершил наезд на пешехода. В следствии чего, пешеход погиб на месте.
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Родственники говорят, что дело по истечению 7 месяцев было прекращено, но по решению суда постановление следователя отменено, как незаконное.
На данный момент проводится досудебное расследование.
Сестра погибшего просит, если у кого-то сохранились данные с видеорегистратора или если кто-то стал свидетелями данного ДТП, просьба откликнуться по номеру телефона 0964030722.
Ранее мы писали, что в Одесской области сын полицейского тяжело травмировал 7-летнюю девочку.
Школьница спокойно переходила дорогу на пешеходном переходе, когда на нее налетел на большой скорости мопед. При падении девочка сильно ударилась головой. Авария случилась на днях в городе Килия
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