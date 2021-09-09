В Одессе ищут свидетелей аварии с летальным исходом

Об этом сообщает паблик Подслушано Одесса, передает Politeka.net.

ДТП произошло в ноябре прошлого года приблизительно в 17:30 на Объездной дороге, возле АЗС "Укрнафта".

Водитель ВАЗ двигаясь со стороны Одессы по направлению к селу Усатово совершил наезд на пешехода. В следствии чего, пешеход погиб на месте.

Родственники говорят, что дело по истечению 7 месяцев было прекращено, но по решению суда постановление следователя отменено, как незаконное.

На данный момент проводится досудебное расследование.

Сестра погибшего просит, если у кого-то сохранились данные с видеорегистратора или если кто-то стал свидетелями данного ДТП, просьба откликнуться по номеру телефона 0964030722.

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