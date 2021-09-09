В Одесі водія швидкої допомоги побили битою
Напад стався напередодні на території підстанції швидкої допомоги у Валіховському провулку, пише
Молодий хлопець з бейсбольною битою в руці атакував 60-річного чоловіка. Він наніс йому тілесні ушкодження, а також пошкодив автомобіль. Після цього зник.
Поліцейські по гарячих слідах оперативно відшукали "бейсболіста". Ним виявився 20-річний студент. Мотиви нападу поки невідомі. Тепер його чекає суд за хуліганство.
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До цього ми повідомляли, що чоловік у неосудному стані побив скло чужого авто і чіплявся до перехожих.
Його помітили очевидці на вулиці Академіка Глушка і викликали поліцію.
Як розповіли в патрульній поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Бешкетник розбив каменем скло і дзеркала біля припаркованого автомобіля Opel. Він чіплявся до людей на вулиці і нецензурно висловлювався. При затриманні розмовляв сам з собою.
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