В Одесі водія швидкої допомоги побили битою

Напад стався напередодні на території підстанції швидкої допомоги у Валіховському провулку, пише Думська , з посиланням на свої джерела в поліції.

Молодий хлопець з бейсбольною битою в руці атакував 60-річного чоловіка. Він наніс йому тілесні ушкодження, а також пошкодив автомобіль. Після цього зник.

Поліцейські по гарячих слідах оперативно відшукали "бейсболіста". Ним виявився 20-річний студент. Мотиви нападу поки невідомі. Тепер його чекає суд за хуліганство.

До цього ми повідомляли, що чоловік у неосудному стані побив скло чужого авто і чіплявся до перехожих.

Його помітили очевидці на вулиці Академіка Глушка і викликали поліцію.

Як розповіли в патрульній поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Бешкетник розбив каменем скло і дзеркала біля припаркованого автомобіля Opel. Він чіплявся до людей на вулиці і нецензурно висловлювався. При затриманні розмовляв сам з собою.

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