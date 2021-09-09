В Одессе водителя скорой помощи избили битой

Нападение случилось накануне на территории подстанции скорой помощи в Валиховском переулке, пишет Думская , со ссылкой на свои источники в полиции.

Молодой парень с бейсбольной битой в руке атаковал 60-летнего мужчину. Он нанес ему телесные повреждения, а также повредил автомобиль. После этого скрылся.

Полицейские по горячим следам оперативно отыскали «бейсболиста». Им оказался 20-летний студент. Мотивы нападения пока неизвестны. Теперь его ждёт суд за хулиганство.

До этого мы сообщали, что мужчина в невменяемом состоянии побил стекла чужого авто и цеплялся к прохожим.

Его заметили очевидцы на улице Академика Глушко и вызвали полицию.

Как рассказали в патрульной полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дебошир разбил камнем стекло и зеркала у припаркованного автомобиля Opel. Он цеплялся к людям на улице и нецензурно выражался. При задержании разговаривал сам с собой.

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