В Одессе водителя скорой помощи избили битой
Нападение случилось накануне на территории подстанции скорой помощи в Валиховском переулке, пишет
Молодой парень с бейсбольной битой в руке атаковал 60-летнего мужчину. Он нанес ему телесные повреждения, а также повредил автомобиль. После этого скрылся.
Полицейские по горячим следам оперативно отыскали «бейсболиста». Им оказался 20-летний студент. Мотивы нападения пока неизвестны. Теперь его ждёт суд за хулиганство.
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До этого мы сообщали, что мужчина в невменяемом состоянии побил стекла чужого авто и цеплялся к прохожим.
Его заметили очевидцы на улице Академика Глушко и вызвали полицию.
Как рассказали в патрульной полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Дебошир разбил камнем стекло и зеркала у припаркованного автомобиля Opel. Он цеплялся к людям на улице и нецензурно выражался. При задержании разговаривал сам с собой.
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