В Одесі чоловік у неосудному стані побив скло чужого авто і чіплявся до перехожих
Його помітили очевидці на вулиці Академіка Глушка і викликали поліцію.
Як розповіли в патрульній поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Бешкетник розбив каменем скло і дзеркала біля припаркованого автомобіля Opel. Він чіплявся до людей на вулиці і нецензурно висловлювався.
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Хулігана патрульні закували в наручники. Під час затримання він розмовляв сам з собою.
Нна місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Ще одного неадеквата помітили в електричці Вапнярка-Одеса.
П'яний чоловік почав кричати і приставати до попутників, потім дістав незрозуміле посвідченням і став говорити, що він з поліції.
Втомлені від крику неадеквата пасажири попросили його не шуміти, проте чоловік на це не реагував.
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