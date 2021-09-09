Він був у неосудному стані

В Одесі чоловік у неосудному стані побив скло чужого авто і чіплявся до перехожих

Його помітили очевидці на вулиці Академіка Глушка і викликали поліцію.

Як розповіли в патрульній поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Бешкетник розбив каменем скло і дзеркала біля припаркованого автомобіля Opel. Він чіплявся до людей на вулиці і нецензурно висловлювався.

Хулігана патрульні закували в наручники. Під час затримання він розмовляв сам з собою.

Нна місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Ще одного неадеквата помітили в електричці Вапнярка-Одеса.

П'яний чоловік почав кричати і приставати до попутників, потім дістав незрозуміле посвідченням і став говорити, що він з поліції.

Втомлені від крику неадеквата пасажири попросили його не шуміти, проте чоловік на це не реагував.

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