В Одессе мужчина в невменяемом состоянии побил стекла чужого авто и цеплялся к прохожим
Его заметили очевидцы на улице Академика Глушко и вызвали полицию.
Как рассказали в патрульной полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Дебошир разбил камнем стекло и зеркала у припаркованного автомобиля Opel. Он цеплялся к людям на улице и нецензурно выражался.
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Хулигана патрульные заковали в наручники. Во время задержания он разговаривал сам с собой.
Нна место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Еще одного неадеквата заметили в электричке Вапнярка-Одесса.
Пьяный мужчина принялся кричать и приставать к попутчикам, потом достал непонятное удостоверением и стал говорить, что он из полиции.
Уставшие от крика неадеквата пассажиры попросили его не шуметь, однако мужчина на это не реагировал.
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