Он был в невменяемом состоянии

В Одессе мужчина в невменяемом состоянии побил стекла чужого авто и цеплялся к прохожим

Его заметили очевидцы на улице Академика Глушко и вызвали полицию.

Как рассказали в патрульной полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дебошир разбил камнем стекло и зеркала у припаркованного автомобиля Opel. Он цеплялся к людям на улице и нецензурно выражался.

Хулигана патрульные заковали в наручники. Во время задержания он разговаривал сам с собой.

Нна место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Еще одного неадеквата заметили в электричке Вапнярка-Одесса.

Пьяный мужчина принялся кричать и приставать к попутчикам, потом достал непонятное удостоверением и стал говорить, что он из полиции.

Уставшие от крика неадеквата пассажиры попросили его не шуметь, однако мужчина на это не реагировал.

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