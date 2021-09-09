Чоловік з Одеси потрапив у туалетну пастку під час екскурсії по Дніпру

Про це повідомляє телеграм-канал «Дніпро обласний", передає Politeka.net

Одесит зайшов у туалет у сквері «Прибережний», проте вийти з нього не зміг, бо заклинило двері.

Друзі бранця пішли шукати допомоги.

Охоронець парку і воно керівник двері відкривши не змогли, поетому довелося викликати кваліфікованого фахівця. Він сутінків відкрити двері і звільнити туриста.

У телеграм-каналі зазначається, що одесит просидів цілу годину в закритому туалеті.

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Все сталося на вихідних у парку Перемоги.

Через п'ять хвилин муніципали знайшли першого хлопчика. Проте другий змусив усіх неабияк понервувати. Пошуки ускладнилися тим, що дитина на велосипеді, і таких було досить багато в той час в парку.

Його відшукали через 40 хвилин на вулиці Зоопарковій.

Нагадаємо, що з горе-батьки кинули півторарічну дитину на пляжі в Одесі: "мати пішла купатися, а батько відійшов".

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