Мужчина из Одессы угодил в туалетную западню во время экскурсии по Днепру

Об этом сообщает телеграм-канал «Дніпро обласний», передает Politeka.net

Одессит зашел в туалет в сквере «Прибрежный», однако выйти из него не смог, потому что заклинило двери.

Друзья пленника пошли искать помощи.

Охранник парка и его руководитель двери открыть не смогли, поэтомому пришлось вызывать квалифицированного специалиста. ОН сумер открыть двери и освободить туриста.

В телеграм-канале отмечается, что одессит просидел целый час в закрытом туалете.

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Всё произошло на выходных в парке Победы.

Через пять минут муниципалы нашли первого мальчика. Но второй заставил всех изрядно понервничать. Поиски осложнились тем, что ребенок на велосипеде, и таких было достаточно много в то время в парке.

Его отыскали спустя 40 минут на улице Зоопарковой.

Напомним, что с горе-родители бросили полуторагодовалого ребенка на пляже в Одессе: "мать пошла купаться, а отец отошел".

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