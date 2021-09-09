В Одеській області син поліцейського важко травмував 7-річну дівчинку
Школярка спокійно переходила дорогу на пішохідному переході, коли на неї налетів на великій швидкості мопед. При падінні дівчинка сильно вдарилася головою. Аварія трапилася днями в місті Кілія, повідомляє прес-служба
Було встановлено, що за кермом мопеда Honda перебував підліток.
Неповнолітній водій каже, що не помітив пішохода і не встиг загальмувати.
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Журналіст
Варто відзначити, уздовж центральної частини вулиці Миру встановлені знаки дорожнього руху, що забороняють рух двоколісних транспортних засобів. Також хлопець через свій вік не мав права керувати мопедом.
Нагадаємо, що одеські копи влетіли в таксі на службовому авто: "гнав більше норми"
Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.
Також Politeka писала, що вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.