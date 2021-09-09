В Одеській області син поліцейського важко травмував 7-річну дівчинку

Школярка спокійно переходила дорогу на пішохідному переході, коли на неї налетів на великій швидкості мопед. При падінні дівчинка сильно вдарилася головою. Аварія трапилася днями в місті Кілія, повідомляє прес-служба ГУНП .

Було встановлено, що за кермом мопеда Honda перебував підліток.

Неповнолітній водій каже, що не помітив пішохода і не встиг загальмувати.

Журналіст ТНС вже дізналися, хто є винуватцем аварії - це син місцевого поліцейського. Хлопцеві всього 15 років. Очевидці відразу ж викликали швидку, яка госпіталізувала дівчинку. Зараз її стан лікарі оцінюють як критичний: дівчинка в комі, його мозок вражений.

Варто відзначити, уздовж центральної частини вулиці Миру встановлені знаки дорожнього руху, що забороняють рух двоколісних транспортних засобів. Також хлопець через свій вік не мав права керувати мопедом.

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Як повідомляла Politeka, мотоцикліст з пасажиром злетіли з дороги прямо під трамвай.

Також Politeka писала, що вантажівка з цистерною переїхала людей на мопеді в Одесі.